[Vídeo] JJ Vázquez s'empipa en directe perquè un convidat diu que els Mossos no compleixen la legalitat

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 20:35 h

"Basta ya de gilipolleces" contesta

El programa del dissabte a la nit de Tele 5, Sábado Deluxe, tenia de convidat una vella glòria de la dinastia espanyola, Don Álvaro de Marichalar. El programa, amb el seu format típic, plantejava una entrevista coral a l'aristòcrata per a parlar temes del cor i d'actualitat. Però el presentador de Badalona, Jorge Javier Vázquez, no va poder suportar el convidat i el va engegar a "prendre pel sac" en directe.

Sense que vingui al cas, Álvaro de Marichalar comença a parlar dels Mossos i la seva actuació a Catalunya durant el referèndum de l'1 d'octubre. El descendent, entre moltes dinasties i sangs blaves, de Jaume I el conqueridor, va començar a malparlar i a fer preguntes al presentador sobre si tenia por a Catalunya. El català, que no s'ha caracteritzat, justament, per a mostrar cap tendència política i quan ho ha fet, lleugerament, no era precisament sobiranista, no només va contradir el convidat sinó que es va negar a contestar.

Després de diferents intents per a reconduir la situació, JJ Vázquez, en veure que Marichalar feia cas omís a les seves preguntes i només parlava de Catalunya i els Mossos, va aixecar-se del sofà i va engegar, literalment, a l'aristòcrata a "prendre pel sac". A més, descriu el que diu l'exmilitar espanyol com "gilipolleces".

El gest no va agradar a gran part de la parròquia que seguia el programa i van retreure a JJ Vázquez que fos tan bel·ligerant amb algú que criticava el que passa a Catalunya arribant a titllar-lo d'independentista. El presentador va canviar de tema i va deixar plantat el convidat.





Me he quedado a cuadros con JJ echando a Álvaro de Marichalar de plato #marichalar pic.twitter.com/JZUYPRfyLQ — Sr.Amargado (@SrAmargadoGH) 14 d’octubre de 2017

