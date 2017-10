La tirania de l'Estat impecable: Cuixart i Sànchez, a presó sense fiança

En la interlocutòria, la jutgessa recull declaracions de Sànchez d'aquelles jornades com ara "que ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa", o que tan ell com Cuixart van fer una crida a "la mobilització permanent" pujats a dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil.

Segons la jutgessa, Sànchez i Cuixart "es van erigir com a interlocutors de la concentració, afirmant que podien moure als membres de la concentració per als seus fins, intentant negociar durant almenys cinc vegades amb les forces de seguretat", però "plantejant diferents opcions que els convenien exclusivament per a les seves finalitat polítiques". "Però mai van acceptar aquelles opcions que els especialistes de seguretat ciutadana proposaven per evitar o disminuir riscos", afegeix, i "aquest control mai el van utilitzar per desconvocar o diluir una concentració que havien convocat i que estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge".