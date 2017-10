El vídeo de Sánchez i Cuixart que tenien preparat per la seva detenció

Des d'òmnium han convocat una cassolada a les 22 hores d'aquesta mateixa nit. Tot i així, a Barcelona, la cassolada espontània ja ha començat passats dos quarts de deu.L'ANC ha fet aquest comunicat via whatsapp:

▪️ @jcuixart : "Més serenor, confiança i coratge que mai. Ens han dit tants cops que no podíem que ara ja sabem que ho podem tot" pic.twitter.com/54EUbL7qBT

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal