La reacció de la presidenta del Parlament a l'empresonament dels presidents de les entitats sobiranistes

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha considerat "injustificable" que la jutge hagi decretat presó sense fiança contra el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i el d'Omnium, Jordi Cuixart.





Dirigents pacífics, impulsors de mobilitzacions multitudinàries sense incidents, a la presó. Injustificable. No esteu sols, us volem a casa. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 16 de octubre de 2017

En declaracions a TV3, Forcadell ha dit que aquesta decisió "demostra la capacitat de diàleg del govern espanyol". "Diàleg és igual a presó sense fiança", ha apuntat.

"No es poden entendre aquestes actuacions en un país democràtic", ha dit Forcadell, que ho ha qualificat de "barbaritat". Ha dit que s'ha enviat a la presó dues persones "que no han comès cap delicte" i per això ha dit que es tracta d'un "error democràtic".

Forcadell ha volgut enviar també un missatge als dos empresonats, assegurant que no s'aturaran fins que no siguin posats en llibertat. Al mateix temps, ha insistit en la crida a la serenor: "Sempre hem demostrat que ho hem fet pacíficament, d'una manera democràtica i pacífica i així ho continuarem fent".

Per últim, ha acusat el govern espanyol d'"utilitzar" els tribunals per resoldre el que ell és "incapaç" de fer políticament.

