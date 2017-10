Així reaccionen els polítics catalans a l'empresonament de Sànchez i Cuixart

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

17 d'octubre de 2017, 12.00 h

#1 Puc dir-te que ets un fill de de mala mare? Guaita imbècil, vosaltres els caspanyols només sou valents amb els que no tenen armes. perquè sense armes, sou uns valents covards i traïdors. La única que tenim nosaltres és la paraula.

Mira si ets imbècil que fa tres-cents que vosaltres, "xulos" de merda, que no heu guanyat cap guerra, ah! si, la de l'Illa del Perejil.

O sinó, explica'm que se'n ha fet de Cuba, Argentina, Hondures, Sidi-Ifni, Flandes, Filipines, Veneçuela, etc. etc. etc.... Llegir més