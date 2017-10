Junqueras adverteix que el diàleg no es pot mantenir en un clima creixent de repressió

Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 11:20 h

Considera que el poble de Catalunya va declarar la independència l'1-O

L’advertència de Junqueras arriba hores després que, ahir a la nit, els líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, fossin enviats a presó de manera preventiva per la jutgessa, sota l’acusació d’un delicte de sedició.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha recordat aquest dimarts, en una entrevista a Rac1, que la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al cap de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, avisa que “la voluntat de diàleg no pot mantenir-se en clima creixent de repressió”.



Junqueras ha afirmat que estan "disposats a dialogar amb qui vulgui dialogar. Ningú és més dialogant que nosaltres. Però amb els que volen dialogar". En aquest sentit, ha recordat que Puigdemont demanava a l’Estat aturar la “repressió” i esmentava directament els procediments que hi havia dilluns a l’Audiència Nacional espanyola.



El vicepresident del govern considera que el diàleg que ofereix el president no atura el procés d’independència. “No substitueix el mandat democràtic que tenim de fer la república. En tot cas, l’acompanya". Però "no podem renunciar a cap instrument democràtic”, ha assegurat,



“Si algú vol interpretar que estar a favor del diàleg és una excusa per no fer res més, s’equivoca i no ens coneix”, ha etzibat.

