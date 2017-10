|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

CASPAnya, el PARADÍS DEL FEIXISME.









. Va tenir un dictador FEIXISTA fins TRENTA ANYS després de morts Hitler i Mussolini.



. Te una MONARQUIA implantada per un general feixista



. Té una consttució feta sota la "tutela" d'un EXÈRCIT FEIXISTA



. No ha deixat de tenir PRESOS POLÍTICS , no pas només d'ETA, sinó també abertzales sense cap delicte de sang. I ara catalans DEMÒCRATES.





.Té la CORRUPCIÓ típica dels països feixistes



.acabada la WWII va acollir a nombrosos NAZIS ... Llegir més