Podem, PDeCAT, PNB, Compromís i Bildu traslladen al Congrés les protestes per l'empresonament de Sànchez i Cuixart

Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 16:00 h

Els diputats d'ERC no han participat de l'activitat parlamentària aquest dimarts

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Diputats de formacions com Podem i les seves confluències, PDeCAT, PNB, Compromís i Bildu s'han concentrat davant del Congrés al migdia per seguir la crida feta per Òmnium i ANC per protestar pels empresonaments dels seus respectius presidents, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Notícies relacionades

El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha assegurat que l'empresonament és "una barbaritat en termes jurídics i una irresponsabilitat en termes polítics" i acusa el govern espanyol "de situar la qüestió catalana en el codi penal". "Aquesta fiscalia no ens mereix cap credibilitat, actua sota l'empara del ministre Catalá i el govern i està intoxicada", ha afirmat.Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha afirmat que la detenció dels dos líders de les entitats va ser "clarament política" i apunta que qualsevol possibilitat de diàleg entre els dos governs passa per deixar en llibertat Sànchez i Cuixart. Els diputats d'ERC no han participat aquest dimarts de l'activitat parlamentària.