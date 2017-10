Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 15:30 h

Amb les seves darreres declaracions, ha confirmat la seva ignorància sobre el que significa empresonar algú per les seves idees

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha negat la realitat que Sànchez i Cuixart són presos polítics fent ús d'un argument que deixa entreveure de quina manera pretenen els populars justificar atacs flagrants a la democràcia. En roda de premsa, ha dit que no poden ser presos polítics "perquè no són polítics" i ha defensat que se'ls ha enviat a presó per fets "molts greus", com "obstaculitzar" l'acció judicial i "condicionar" la política i la policia pujats a un cotxe policial. Ha dit que a Espanya, com a la resta d'Europa, no hi ha presos polítics i ho ha justificat afirmant que "tothom es pot manifestar amb llibertat però no obstaculitzar l'acció de la justícia, pots fer reivindicacions polítiques però no condicionar la política i la justícia, pots fer un míting al mig del carrer o d'una plaça però no pots enfilar-te en un cotxe de policia per dirigir-te a la massa". A banda de referir-se als fets del 20-S, Albiol ha recordat que Cuixart va recuperar uns cartells sobre el referèndum d'un cotxe de la Guàrdia Urbana a Badalona i ha dit que això és un fet "del tot inadmissible" que -pel que sembla- justificaria el seu empresonament en un Estat que es fa dir democràtic.

S'ha atrevit a dir que s'està jutjant persones que havien entès que "poden actuar de manera impune i que es creien que eren els representants de la veritat i la legalitat i podien fer el que els hi donés la gana", referint-se a dues persones que només han organitzat manifestacions i protestes que el poble català ha fet de manera pacífica fent ús dels seus drets fonamentals. A més, ha amenaçat que la decisió d'empresonar Sànchez i Cuixart "ha de servir d'exemple al conjunt de la societat i posa en evidència que ningú està per sobre de la llei". Ha anat encara més enllà i ha demanat al major del Mossos Josep Lluís Trapero que faci "un pas al costat" i deixi la direcció del cos. Ha considerat que després que la jutgessa hagi retirat el passaport a Trapero i l'obligui a personar-se davant la justícia cada 15 dies aquest ha d'abandonar les seves tasques al capdavant de la direcció dels Mossos per no afectar la imatge i credibilitat del cos. Imatge i credibilitat que ell mateix s'ha encarregat d'atacar injustificadament des de fa setmanes. Al seu torn, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, també ha volgut negar l'evidència que els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium són presos polítics i ha excusat que ambdós siguin a la presó per les seves idees defensant que el seu empresonament està justificat per haver "obstaculitzat" la tasca policial i dels secretaris judicials.

En aquest sentit, ha dit que tant Sànchez com Cuixart sabien que els seus actes "podien entrar en col·lisió amb la legalitat" i ha considerat que negar que es van produir "irregularitats" és negar l'evidència. Paradoxalment, ha fet una crida a "separar" l'acció judicial de la negociació política i ha defensat que hi ha independència judicial.

En declaracions a Catalunya Ràdio, ha fet un avís per a navegants i ha dit que el seu empresonament "contribueix a deixar constància que ningú està per sobre de la llei". El delegat ha afegit que les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre no es poden qualificar com a "actuació pacífica i cívica" i, en ser preguntat sobre si hi van haver tumults, ha afirmat que sí. Segons Millo, que Sànchez i Cuixart es dirigissin als milers de catalans concentrats davant el Departament d'Economia per demanar pau i serenor pujats sobre cotxes de la Guàrdia Civil "no es pot qualificar com a actuacions pacífiques i cíviques". "No es crida sobre cotxes, es fa per correu o watsap", ha dit, al temps que ha asseverat que en aquestes crides no es va dir a la gent que permetessin l'actuació de la policia judicial. Ha afirmat que sí que hi havia gent que es mobilitzava de forma pacífica però ha asseverat que n'hi havia d'altres "amb l'objectiu d'impedir l'acció judicial". "Que no pugui fer la seva feina perquè hi ha gent que li està impedient no és normal", ha manifestat referint-se a les manifestacions i protestes pacífiques com a una arma del poble per expressar les seves opinions.