El PSC de Barcelona no signa la declaració de condemna a l'empresonament de Sànchez i Cuixart

"Considerem que l'existència de presos polítics no té cabuda a la UE perquè atempta contra els drets humans" ha sentenciat Colau a l'inici de la lectura del manifest conjunt. La declaració s'ha fet després de la concentració a Plaça Sant Jaume en rebuig a la decisió de la jutgessa Carmen Lamela.

En aquest sentit, l'Ajuntament suspèn l'activitat institucional d'avui a la tarda i demà. Aquest matí, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ja havia quedat suspensa a petició de la presidenta de la comissió, la republicana Montse Benedí.

Ada Colau, en nom de tots els grups presents, ha acusat l'estat espanyol de "donar una resposta judicial a un conflicte polític". En aquesta línia, ha exigit la separació real de poders de l'Estat.

A més, s'ha demanat la llibertat dels dos presos per poder "obrir una via de diàleg" i acabar amb l'enfrontament.

La declaració també ha defensat els drets a la llibertat d'expressió, manifestació i participació política. I ha animat a la ciutadana que els defensi "pacíficament".

Per últim, els grups municipals s'han volgut solidaritzar amb els retinguts, els seus familiars i amics i amb les entitats que presideixen Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

El PSC subscriu bona part de la declaració però no la signa

El grup socialista a l'Ajuntament de Barcelona no ha signat la declaració perquè no s'ha introduït en el text una menció de rebuig a la via unilateral.

El contingut, però, és bastant semblant al comunicat que han enviat posteriorment els socialistes, que consideren que l'ingrés a presó és una actuació "desproporcionada" i una "pèssima notícia" per als qui defensen i creien en el diàleg.

En aquest sentit, reclamen, "des del respecte a l'estat de dret, la revisió d'aquesta decisió judicial i la posada en llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural".

C's culpa Colau de ser una aliada de l'independentisme

La líder del partit municipal de C's, Carina Mejías, ha acusat Colau de posar-se al costat dels independentistes i "donar-los oxigen".

Sobre la decisió de suspendre l'activitat institucional avui i demà, Mejías ha afirmat que és "intolerable" i ha condemnat que "s'utilitzi l'Ajuntament per desprestigiar els jutges", dels que ha dit que respecten totes les seves decisions.