Una regidora del PP de Sant Feliu de Llobregat se'n riu de Cuixart i Sànchez

Ramon Barcelona Barcelona

17 d'octubre de 2017, 16.53 h

Això és que no se n'ha assabentat que odiem Jordi Pujol tant o més que ella i els seus, que ara resulta que no som nacionalistes, que trobem el castellà "una riquesa brutal" i que tot això només ho fem per tenir més llits d'hospital. Quan algú li ho aclareixi segur que llavors ja sí que es farà independentista. És d'aquells plans que no poden fallar.