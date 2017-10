Taula per la Democràcia convoca una manifestació massiva dissabte a Barcelona

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

17 d'octubre de 2017, 21.01 h









De moment, a Figueres acabem de fer una concentració a la Plaça de l'ajuntament, que estava plena de gom a gom, és dir amb unes 4.000 o 5.000 persones,, tot i que pel crrer Perelada, el carrer de la Jonquera i el carrer Girona he vist que també hi havia gent, de manera que potser erem 6.000 o 7.000, no ho puc dir.









Si quan ens manifestàvem contra el franquisme hi hagués hagut una quarta part de gent que ara, ens hauríem ENFILAT PER LES PARETS DE CONTENTS!! !!★!! !!