CaixaBanc colla els treballadors perquè no responguin a la crida per condemnar l'empresonament de Sànchez i Cuixart

Una captura de pantalla del correu electrònic enviat per Caixabank

A La Caixa no li va agradar que els carrers fóssin dels seus treballadors. pic.twitter.com/2Yq3cHzenG — Carlos Baraibar (@carlosbaraibar) 17 d’octubre de 2017

Fonts de l'entitat han confirmat la comunicació a l'ACN. En aquesta, CaixaBanc recorda que davant "eventuals accions a la via pública en proximitat" dels seus centres de treball els treballadors de CaixaBank han d'"evitar posicionaments" que puguin ser "atribuïts" a l'entitat i "afectar" la seva "reputació i imatge corporativa". Excusen aquesta advertència als treballadors dient que no els "consta" que "l'aturada parcial" hagi estat convocada mitjançant "mecanismes legals d'empara al dret de vaga" i afegeixen que, tot i que respecten els drets dels seus treballadors, els han de fer "compatibles" amb "oferir el millor servei" i "vetllar pels interessos" dels seus clients i accionistes, així com garantir "l'activitat del banc".