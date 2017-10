El PSOE aplana el camí al PP per seguir vulnerant sense conseqüències drets fonamentals

Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 20:00 h

També han picat la cresta a Iceta per qualificar de "desproporcionada" la decisió d'empresonar Sànchez i Cuixart

Al Grup Socialista (PSOE i PSC) li ha caigut la careta definitivament. Si a algú li quedava encara algun dubte sobre el seu suport incondicional a la repressió i els atacs a la democràcia propiciats pel Partit Popular, el fet que els socialistes hagin decidit retirar la reprovació de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, per les càrregues i la brutalitat policial de l'1-O els ha esvaït tots. Amb l'excusa d'escoltar la versió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al ple del dimecres passat, els socialistes ja havien posposat la interpel·lació a la vicepresidenta la setmana passada, però ja no han pogut dissimular més i -tot i que la interpel·lació apareixia novament a la sessió de control d'aquesta setmana- l'han acabat retirant per evitar que Sáenz de Santamaría hagi de donar explicacions i condemnar el miler de votants ferits durant la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.

Segons fonts del partit, en el context actual (en que el govern espanyol ha fet ja dos presos polítics, amb l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart), creuen prioritari "estar pendents de la resolució del conflicte polític" i treuen importància a demanar responsabilitats per la brutalitat i violència desproporcionada i injustificada contra ciutadans pacífics l'1-O. Han dit, de fet, que la iniciativa ja es podrà reprendre més endavant.



Als passadissos del Congrés, la vicesecretària del PSOE, Adriana Lastra, ha confirmat la decisió i ha assegurat que "ja hi haurà temps" per demanar responsabilitats. "El que va passar l'1-O ho va veure tot Espanya i també a l'estranger però com entendran aquesta setmana és força més complicada", s'ha excusat.

D'altra banda, ha picat la cresta al líder del PSC, Miquel Iceta, en relació al tuit que va fer ahir on qualificava de "desproporcionada" la decisió d'empresonar Sànchez i Cuixart i ha afirmat que el PSOE no fa valoracions sobre sentències judicials. "Jo respecto molt al senyor Iceta però el PSOE no ha fet mai i no farà ara valoracions de decisions judicials", ha conclòs.





