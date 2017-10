Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 19:30 h

Ambdós han passat la nit i part del matí d'avui incomunicats, sense poder parlar amb els seus advocats

El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha dit que els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, "estan bé, forts, tenen l'ànim serè i estan convençuts que superaran aquesta situació" després que hagin passat la primera nit a la presó de Soto del Real de Madrid. En la seva arribada aquest migdia a Barcelona, Alcoberro ha explicat als mitjans de comunicació que Sànchez i Cuixart han estat incomunicats durant la nit d'ahir i gran part del matí d'avui, tot i que aleshores ja s'estaven fent les gestions perquè els presidents de l'ANC i d'Òmnium puguèssin parlar amb els seus advocats. Ambdós estan junts al mòdul d’ingressos del centre penitenciari i després passaran al mòdul 4.

Alcoberro ha parlat després de rebre una trucada de l'advocat del president de l'ANC, Jordi Pina. Ha afirmat que els presidents de les dues entitats "estan convençuts que superaran aquesta situació perquè també estan convençuts que no són uns delinqüents i que es tracta d'un procediment estrictament polític". El vicepresident de l'ANC ha manifestat la seva solidaritat amb les persones que aquest dilluns han fet cassolades de forma espontània i les aquest dimarts s'han concentrat al migdia en pobles i ciutats del país. Així mateix, confia que la mobilització convocada per aquest vespre serà un "èxit" i ha afegit que la societat no pararà "fins a obtenir la llibertat" de Sànchez i Cuixart.





Sànchez i Cuixart han tornat a transmetre posteriorment i des de la presó un missatge de “serenitat”, “paciència” i “calma” i han insistit en que el seu empresonament “no canvia absolutament res”. “Que la gent es mobilitzi si ho vol fer amb civisme, tranquil·litat, pacíficament com sempre ho ha fet Òmnium i l’ANC”, han reproduït els seus advocats defensors, que s'han pogut reunir amb ells durant una hora al centre penitenciari. Aquests enllestiran entre demà i dijous el recurs que presentaran a la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional on impugnen que el cas sigui competència de l’Audiència Nacional i qüestionen els atestats de la fiscalia per demanar l'empresonament de Sànchez i Cuixart. "Potser la judicatura espanyola o el mateix estat espanyol creien que empresonant els presidents, s'aturarien les mobilitzacions o es generaria una mena de discurs de por entre el moviment independentista; és evident que això no és així", ha afirmat Alcoberro. Els organigrames de les dues entitats s'han hagut de modificar en funció de la nova realitat, segons ha explicat Alcoberro, però ha subratllat que "continuen operatius, funcionant amb moltes ganes". "Tant l'ANC com Òmnium mantindran la seva força de mobilització i la convicció en la victòria", ha sentenciat.

