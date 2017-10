El Senat estudia convocar un ple extraordinari per aplicar definitivament l'article 155

Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 22:30 h

Seria dijous o divendres de la propera setmana

Segons Europa Press, el Senat espanyol estaria estudiant celebrar un ple extraordinari dijous o divendres de la propera setmana per autoritzar al govern de Mariano Rajoy que apliqui definitivament l'article 155 de la Constitució a Catalunya si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es retracta en la resposta al segon requeriment de l'Executiu espanyol. Rajoy hauria d'explicar als senadors les mesures planejades durant la sessió.









Si, aquest dijous, la resposta de Puigdemont no agrada Rajoy, ell reuniria el Consell de Ministres per aprovar les mesures que consideri el mateix dijous en convocatòria extraordinària o el divendres en el Consell setmanal habitual. Els resultats d'aquesta reunió es faran arribar al president del Senat, Pío García-Escudero, juntament amb els requeriments i les respostes del president català.



El vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha explicat que la Mesa està avisada per reunir-se a finals de la propera setmana i, amb la documentació del govern espanyol, decidir com tramita l'assumpte. Entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, hauria de tenir lloc el ple ordinari de la Cambra alta, tot i que els plans podrien canviar segons la urgència que reclami el govern espanyol.

Segons el reglament del Senat, l'aplicació de l'article 155 pot recaure sobre la Comissió General de Comunitats Autònomes o sobre una comissió creada expressament que podria tenir vocals, per exemple, de la Comissió General, la Constitucional i la d'Interior, si les mesures afecten els seus respectius àmbits. La diferència és que a la Comissió Generla hi poden ser presents representants de totes les autonomies i també del govern espanyol, cosa que prolongaria els debats. L'altre comissió, en canvi, seria ordinària: es reuniria una ponència, es debatria en comissió només entre els grups parlamentaris i es duria un dictamen al ple. Segons el reglament, s'ha de tornar a enviar un requeriment a Puigdemont perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes i, fins i tot, perquè pugui nomenar un representant que defensi la seva posició devant del Senat.

Tota aquesta part de la feina en comissió es podria celebrar entre dilluns i dimarts i la comissió podria donar un parell de dies de termini a la Generalitat perquè respongui. Entre el dimarts a la tarda i el dimecres el Senat celebraria el seu ple ordinari i, després, reprendria l'activitat de la comissió. El mateix dijous o el divendres tindria lloc el ple on s'aprovarien definitivament les mesures i el president espanyol hi podria ser present.







