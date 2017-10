La fiscalia s'alia amb la Guàrdia Civil per ampliar la denúncia contra Trapero

España ha tornat a la edat mitja–––––––-? O fins i tot mes enrere––––––––-? BARBARES SENSE MASSA GRIS–––––––––– Els adornen axó si, grans interessos............. TOTS OBSCURS.....!! Els adornen axó si, grans interessos............. TOTS OBSCURS.....!!

17 d'octubre de 2017, 22.22 h





No vull per el meu paìs, MENTIDERS, MAFIOSOS, MANIPULADORS, JUSTÍCIA DUBTOSA, XULERIA I FORCES DE OCUPACIÓ.



No vull per el meu país, GENT INNOCENT EMPRESONADA, POLÍTICS MULTATS , AMENAÇATS I GENT AMB POR.



No vull per el meu país, POLICIA AMB CÀRREGUES BRUTALS I MINISTRES QUE TOT HO TROBEN PROPORCIONAL.



I si vull per el meu país: INDEPENDÈNCIA, LLIBERTAT I NO TINDRE SOBRE, LA LLOSA D'UNA ESPANYA QUE NECESSITA LA CROSA D'UNA CATALUNYA EXPRIMIDA.