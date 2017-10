[Vídeo] L'hemeroteca destrossa el discurs unionista espanyol sobre els presos polítics

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 05:00 h

D'aquesta manera queda retratada l'argumentació de Rajoy, Rivera i Sánchez

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El món ja ha vist que a Espanya hi ha presos polítics. Són el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de l'ANC, Jordi Sànchez. Ho ha vist tothom menys Espanya, que ho nega. Però, una vegada més, l'argumentació unionista cau pel seu propi pes i entra en contradiccions gràcies a l'hemeroteca.

Notícies relacionades

Ja són dues les nits que els dos dirigents sobiranistes han passat a la garjola. I tot gràcies al Gobierno del PP i amb el vistiplau de Ciudadanos i el PSOE. Els tres partits unionistes asseguren que a Espanya no hi ha presos polítics. Però... què deien ells mateixos ara fa uns mesos sobre Veneçuela? Doncs exactament el contrari que diuen d'Espanya. En aquest vídeo tenim un resum amb tres aparicions, el president del Gobierno, Mariano Rajoy, el president de Ciudadanos, Albert Rivera i el líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez. L'exercici és molt fàcil de fer, simplement canviar veneçolans per catalans i la República de Veneçuela pel Reino d'España.