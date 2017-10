Més de cinquanta joves del món cultural, polític i periodístic demanen proclamar la República

Defensa de la pluralitat contra un Estat uniforme

El manifest, signat amb figures actives en la defensa del referèndum i emergents del món cultural, critica amb duresa l'actuació "arbitrària i impune" de l'Estat contra qualsevol alternativa que qüestioni la idea de l'Espanya "uniforme i centralista": "Qualsevol alternativa que qüestiona aquest discurs és durament censurada pels poders mediàtics i polítics amb estratègies de desprestigi i manipulació. Per frenar un nou pensament, l’Estat és capaç de fer ús de les tàctiques del terror, la repressió i l’empresonament. Les càrregues contra la ciutadania que defensen el lliure exercici del dret a l’autodeterminació i les detencions del president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, alerten que l’hora és greu. Els fets actuals ens recorden que la repressió política de l’Estat espanyol no és uniforme, és transversal"

Ser fidels al compromís de l'1-O, proclamar la República

El manifest alerta del "context d’ofensiva contra el sistema educatiu català, la immersió lingüística, la cultura i les llibertats democràtiques de reunió i premsa", motiu pel qual crida a "prendre partit" als joves catalans que s'oposin al clima actual: Per allò que varen viure els nostres avis i les nostres àvies i no volem pels nostres fills i les nostres filles, hem de restar fidels al compromís de defensar els valors de la democràcia, el republicanisme, el feminisme i totes les llibertats de ser i d’estimar en llibertat. És moment de fer possible un moviment constituent que camini ferm i sense dilacions cap a un país ecològicament sostenible, amb igualtat de gènere i que blindi els drets civils aconseguits i treballi pels que han de venir. Un país on la llibertat individual es tradueixi en benestar col·lectiu.