Els catalans no defrauden i es bolquen per l'alliberament dels presos polítics del procés

200.000 ciutadans omplen els carrers per demanar la posada en llibertat de Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium)

El sobiranisme ha tornat a estar, aquest dimarts, a l’altura de les circumstàncies. L’Audiència Nacional espanyola ha empresonat els presidents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, però això no ha impedit que centenars de milers de ciutadans tornessin a sortir al carrer en protesta contra un Estat que s’autoanomena democràtic després de tancar entre reixes els representants pacífics de la societat civil mobilitzada contra la seva repressió.

El “no esteu sols” entonat per 200.000 persones que han omplert el tram de la Diagonal de Barcelona que uneix la Plaça de Francesc Macià amb la confluència del Passeig de Gràcia segur ha ressonat aquesta nit a Soto del Real, el centre penitenciari que acull els primers presos polítics del procés. I és que si la concentració d’aquest dimarts tenia un lema, era precisament aquest: “llibertat als presos polítics”.





Noves consignes per un nou escenari de vulneracions de drets i repressió que han acompanyat el ja habitual clam per fer “fora les forces d’ocupació” al pas dels helicòpters de la policia espanyola que sobrevolaven la concentració, il·luminada per les milers d’espelmes que portaven els manifestants. Tot i la pressa amb què s’ha organitzat, la mobilització ha tornat a mostrar els fracassos del govern espanyol entre crits de “això amb Franco sí passava” i els catalans han reafirmat que no faran “ni un pas enrere” en la defensa de la democràcia i els drets fonamentals.

Uns drets als que també s’ha referit en el seu parlament el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, que ha qualificat la decisió de l’alt tribunal espanyol com un "element més de la deriva antidemocràtica en què ha caigut l'estat espanyol" amb la "suspensió dels drets de manifestació, expressió o associació". Alcoberro ha pujat a l’escenari amb la missió de transmetre "l'escalf i la salutació" de Sànchez i Cuixart i la seva ferma convicció de “continuar la lluita des de la presó”, on podrien estar fins a quatre anys abans que es celebri un judici. Mentre milers de ciutadans cridaven a l’uníson “tots som Jordis”, Alcoberro també ha volgut deixar clar que sempre hi haurà "relleus" per aplicar el mandat de l'1-O. "Per cada represaliat, s'aixecaran cinc veus més", ha sentenciat. De fet, el vicepresident de l'ANC ha afegit que malgrat que Sànchez i Cuixart estan a la presó amb l’excusa que -segons la interlocutòria de l'Audiència Nacional- podrien reincidir, és la societat qui no s’aplacarà.

Una societat que també s’ha preguntat aquest dimarts “on és Europa” en un moment en que la justícia i els drets humans i civils han estat segrestats pel govern espanyol. El portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha recordat que ni tan sols “el franquisme va gosar tancar el president d'Òmnium a la presó" i ha admès el cop dur que ha suposat l’empresonament dels dos líders de la societat civil. Amb tot -ha assegurat- el sobiranisme segueix “determinat” a culminar el procés i reivindicar “la democràcia, que està en perill a Catalunya, a Espanya i a Europa".

Entre els aplaudiments de tots els directius de les dues associacions, l'actriu Sílvia Bel ha llegit un manifest conjunt en que ha lamentat que "l'estat espanyol ha tornat a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI" en empresonar els dos presidents "per manifestar-se pacíficament". També ha fet esment al paper d’Europa afirmant que "quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus" i ha assegurat que "l'Estat actua com una dictadura". Els ciutadans han respost demanant fer “fora els feixistes” del Parlament de Catalunya, en una clara referència al PP català -que ja ha proposat il·legalitzar programes electorals independentistes- o Ciutadans, màxim instigador del Govern espanyol perquè apliqui sense miraments l'article 155 de la Constitució.

En aquest sentit, el manifest ha volgut fer referència al fet que "empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític" per tal de "desactivar les entitats sobiranistes" i "justificar una repressió indiscriminada contra tota la societat civil". "Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots", ha afegit, perquè el procés "no va de noms propis", sinó que "neix del poble i així seguirà sent".













I així s’ha demostrat en el moment més impactant i emotiu de la mobilització, en que s’han encès milers d’espelmes i s’han il·luminat les pantalles de tots els telèfons mòbils en un llarg homenatge silenciós a Sànchez i Cuixart. L’acte ha tancat amb la simbòlica representació de Què volen aquesta gent de Maria del Mar Bonet a càrrec dels cantautors Cesk Freixas i Montse Castellà i amb el cant espontani d’Els Segadors entonat per tots els presents.

