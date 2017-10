La relació de la jutgessa que ha enviat Sànchez i Cuixart a la presó amb la Guàrdia Civil

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 05:00 h

Carmen Lamela ha estat rodejada de polèmica en diversos casos durant la seva carrera

Els de Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) han estat els noms propis dels dos darrers dies, però hi ha un altre que sense dubte mereix ser mencionat: el de la jutgessa de l’Audiència espanyola que els ha enviat a presó, Carmen Lamela, condecorada recentment amb la Creu de Plata del Mèrit de la Guàrdia Civil i la medalla al mèrit policíac, de les mans del mateix ministre d’Interior espanyol, Ignacio Zoido.

Lamela va conèixer ja la polèmica en un dels seus primers casos -la investigació de la mort de Mikel Lopetegui, un pres d’ETA que va aparèixer penjat a la presó on es trobava sota custòdia, i que va determinar com a clar suïcidi-, que la va tornar a rondar amb el cas dels joves d’Altsasu, al País Basc. El setembre de fa un any, tres joves van ser empresonats acusats de terrorisme per una baralla de bar en que hi estaven involucrats agents de la Guàrdia Civil i que manté quatre dels sets processats en presó preventiva encara a l’espera de judici.

Carmen Lamela ha tornat ara al focus de la polèmica i sembla que aquest cop li costarà que s’oblidi. Sempre serà la jutgessa que va fer presos polítics en un Estat que s’autoanomena democràtic, però que empresona per sedició dos representants pacífics de la societat civil catalana.

El camí cap a l’Audiència Nacional

Nascuda al 1961, Lamela és llicenciada en dret per la Universitat Pontificia de Comillas i va iniciar la seva carrera als Jutjat de Primera Instància d’Oriola, al País Valencià, l’any 1986.

Al 1993, va començar a exercir al Jutjat d’Instrucció 25 de Madrid després de passar per l’Audiència Provincial de Barcelona i quatre abans d’entrar a la secció penal de l’Audiència de Madrid. Al 2014, va entrar a formar part a l’Audiència espanyola i -un any més tard- és la titular del Jutjat Central d’Instrucció número 3, que porta el cas de Sànchez i Cuixart.

