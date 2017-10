Junqueras creu que els consellers del Govern podrien acabar a la presó

Dolcçaina Munt Catalunya Catalunya

18 d'octubre de 2017, 10.52 h

Dialeg? Empresonar a pacifistes que defencen el dret a manifesta-se.

El mónte d'obrir els ulls .

Això no es diàleg ni és just.

Europa te la responsabilitat si no fa per treure d'inmediat a Jordi Sanchez i Jordi Cuixart.

Alemanya tindria de ser la primera a defençar-nos, aixo es un acte franquista i si ells algu comet algun acte ho condemnen .

Com es que ara no diuen res de Catalunya i el franquisme realitzantfent España contra Catalunya.

