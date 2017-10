Méndez de Vigo: “Dir que Sànchez i Cuixart són presos polítics és una falsedat monumental”

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 10:00 h

El portaveu del govern espanyol assegura que a l’Estat hi ha “separació de poders”

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha negat aquest dimecres que els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, "no són presos polítics" sinó "persones que estan sotmeses a l'imperi de la Llei" i que tenen "totes les garantís jurídiques i judicials".

Segons Méndez de Vigo, a l'Estat hi ha "separació de poders" i el poder judicial "és independent". "El govern [espanyol] no té res a veure amb això", ha sentenciat. També ha assegurat que el vídeo 'Help Catalonia' d'Òmnium està "ple de falsedats". "Volen posar en relleu una situació que no es dóna a la pràctica", ha sentenciat, i "pinten un país que no existeix".



En una entrevista a RNE, Méndez de Vigo ha afirmat que els presidents de l'ANC i Òmnium "van impedir l'actuació de la policia" i "ningú a Espanya està per sobre de la llei".



En defensa de la democràcia d'Espanya



Ha negat la consideració de presos polítics perquè "Espanya és un país de la UE que apareix a tots els rànquings de qualitat de la democràcia" i "abans d'ahir Espanya va obtenir suport de 180 països per ser a la comissió de Drets Humans de l'ONU".

Méndez de Vigo també ha afirmat que el vídeo 'Help Catalonia' d'Òmium "és un vídeo de propaganda ple de falsedats". "Volen posar en relleu una situació que no es dóna a la pràctica". "Aquesta visió de Catalunya com una gent meravellosa i que els dolents estan a l'altre cantó i reprimeixen és fals", ha sentenciat.

