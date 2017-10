Així van ser les concentracions arreu del país per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart

No hi ha cap vot

Unes 18.000 persones, segons la Generalitat, i 9.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest vespre a Lleida per exigir la posada en llibertat "immediata" dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

A Girona, unes 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert la plaça Constitució. Els líders d'ambdues entitats de la ciutat han cridat a continuar "units" i a "confiar" per aconseguir fer realitat el resultat de l'1-O.La manifestació ha recorregut la Gran Via Jaume I i s'ha aturat davant de l'antiga subdelegació del govern espanyol a crits de "Millo dimissió" i "ni oblit ni perdó". Alguns dels assistents hi ha deixat espelmes. La marxa s'ha acabat a la Plaça Independència on s'ha cantat Els Segadors.