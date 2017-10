No hi ha cap vot

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que el 155 implicarà "aplicar la Constitució" i suposarà "la recuperació de l'autogovern" i el retorn a la legalitat. A més, ha agraït el suport de C's i PSOE. Es farà des del consens amb una "gran majoria del Congrés", ha sentenciat.

La vicepresidenta del gobierno també ha rebutjat una negociació bilateral entre els dos governs perquè els "mediadors" són els diputats del Congrés, ha dit. A més, ha criticat que els partits independentistes considerin Sànchez i Cuixart com a "presos polítics" i ha defensat la separació de poder de l'Estat.

Rajoy i Sáenz de Santamaría han respost d'aquesta manera les preguntes que els han fet a la sessió de control el portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà, i el portaveu d'ERC, Joan Tardà, respectivament.

Per la seva banda, Rajoy ha dit que Puigdemont ha de respondre "simplement" a la pregunta de si ha declarat o no la independència de Catalunya. Si és així, "el govern està obligat, perquè ho diu la Constitució, a actuar d'una forma", en referència a l'article 155, mentre que "si no ho ha fet, podrem parlar al Congrés", ha sentenciat.