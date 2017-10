Creixen els adeptes del PP que donen suport a la il·legalització de partits independentistes

Aquest sentiment, segons recull el digital, és el més compartit per l'ala dura del partit. Tot i això, recalquen que aquestes postures són "personals" i que no és la "postura oficial" del partit.

Però també el líder del PP català, Xavier García Albiol, ha donat suport a aquesta proposta. Albiol va demanar "replantejar" la llei electoral per impedir que concursin els qui "porten a la destrucció a Espanya".

Tal com recull el digital El Español, el primer va ser Pablo Casado, el vicesecretari de Comunicació del partit que apostava per una reforma de la llei de partits que prohibeixi als independentistes.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal