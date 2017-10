Polèmica a Barcelona per la cera a l'avinguda Diagonal

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 12:00 h

Fernández Díaz reclama dimissions i pregunta qui assumirà el cost de la neteja de l'asfalt

L'Avinguda Diagonal de Barcelona continua parcialment tallada aquest dimecres al matí entre el carrer Casanova i la Plaça Cinc Oros després de la concentració d'aquest dimarts al vespre per presència de cera a l'asfalt, segons ha informat la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Equips de neteja treballant a l'Avinguda Diagonal, tallada per la cera a l'asfalt després de la concentració de rebuig a l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart © Laura Fíguls Comparteix Tweet

El president del grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamat dimissions i ha preguntat qui pagarà la neteja de la cera que va deixar la manifestació convocada per ANC i Òmnium Cultural a l'avinguda de la Diagonal, que segueix tallada aquest dimecres perquè ara mateix és perillós circular-hi.



Diagonal cortada y calles q la cruzan colapsadas. Motivo:la cera de las velas de la manifestación d ANC y Òmnium d ayer. BASYA YA SRA COLAU! pic.twitter.com/AJiSUpo2g7 — Alberto Fernández (@albertofdezxbcn) 18 de octubre de 2017 "Va donar Colau permís exprés per a la manifestació d'ahir que avui talla la Diagonal? Ningú va advertir de riscos? Qui dimitirà? Qui paga la neteja?", ha preguntat a través del seu perfil personal de Twitter, on ha denunciat també el col·lapse dels carrers adjacents. "Prou ja de consentir tot per ser independentista, senyora Colau!", ha conclòs.

En el mateix sentit, s'ha expressat la líder de C's a l'Ajuntament, Carina Mejias, en el seu compte de Twitter. "Els barcelonins paguem les conseqüències del descontrol municipal, ha dit. Ahir, Mejias també va acusar Colau de ser "aliada dels independentistes".

Los barceloneses pagamos las consecuencias del descontrol municipal. La Diagonal de Barcelona cortada por el rastro de cera. https://t.co/GEmQOWgg8L — Carina Mejias (@CarinaMejias) 18 de octubre de 2017

Els equips de neteja continuen a la zona tallada per tal de poder reobrir totalment la Diagonal al més aviat possible, tot i que encara no hi ha previsió de restabliment del trànsit. No obstant això, per tal de facilitar la circulació transversal s'han obert les cruïlles amb els carrers Aribau, Muntaner i Casanova.

