Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 12:30 h

El primer secretari del PSC defensa que l'aplicació d'aquest article hauria de ser per convocar eleccions "immediatament"

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no provoqui l'activació de l'article 155 de la Constitució i respongui al president de govern espanyol, Mariano Rajoy, que el Parlament no va declarar la independència.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en l'entrega del LXVI del Premi Planeta © Júlia Pérez Comparteix Tweet

URL curta



Una afirmació que, segons Iceta, és la veritat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta l'ha emplaçat a fer aquest gest "intel·ligent" per "responsabilitat i per patriotisme", tot assegurant que no seria vist com una derrota.



D'altra banda, el primer secretari dels socialistes ha defensat que l'aplicació del 155 hauria de ser per convocar eleccions "immediatament" i ha assegurat que encara no està pactat amb el PP i Cs què suposaria aplicar l'article.



"President, no provoqui l'activació del 155. Està a les seves mans. No seria vist com una derrota sinó com un gest intel·ligent polític, fins i tot alguns parlarien d'astúcia".



El 155 com a mecanisme



D'aquesta manera Iceta s'ha dirigit directament a Puigdemont poques hores abans que aquest dijous a les 10 h acabi el termini que ha donat el govern espanyol perquè el president català aclareixi si el Parlament va declarar o no la independència.





Nega que Sànchez i Cuixart siguin presos polítics



Iceta ha defensat també que els líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, no són presos polítics, argumentant que un pres polític està a la presó per les seves idees. Tot i així, ha reiterat que la decisió de la jutgessa de decretar presó incondicional per tots dos és "desproporcionada" i ha rebutjat que se'ls acusi de sedició. En aquest sentit, ha considerat que es va produir un problema de "desordres i fins i tot d'estralls", tenint en compte que van parlar pujats en un vehicle de la Guàrdia Civil durant la protesta del 20 de setembre davant del departament d'Economia per la detenció d'alts càrrecs del Govern per l'1-O. Segons Iceta, l'article 155 és un mecanisme per "forçar el retorn a la legalitat" tenint en compte que a Catalunya "no està clar que segueixi vigent la Constitució i l'Estatut", i ha defensat que si Puigdemont no rectifica, s'hauria d'aplicar aquest article per convocar eleccions de manera immediata.

Notícies relacionades