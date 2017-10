El Gobierno perfila ja el 155

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 13:00 h

El ministeri d'hisenda preveu substituir Junqueras per un perfil tècnic

A menys de 24 hores perquè venci el segon termini perquè Puigdemont aclareixi si va declarar o no la independència, el gobierno perfila com s'aplicarà el 155. Avui, Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmat que si el president de la Generalitat "no atén el requeriment, s'aplicarà el 155", que suposa la suspensió de l'autonomia a Catalunya.

En aquest sentit, fonts pròximes al ministre Montoro, segons l'ACN, apunten que el vicepresident del govern, Oriol Junqueras "no pot estar al capdavant" de la conselleria perquè el consideren responsable de la fuga d'empreses de les últimes setmanes a Catalunya.

El Ministeri d'Hisenda preveu la substitució del conseller d'Economia per una altra persona de perfil "tècnic" i designada pel mateix Ministeri en el cas d'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Tot i això, no aclareix si aquesta persona seria un extern o un membre actual de l'administració espanyola.

Apunten que, malgrat el control estricte dels comptes de la Generalitat que està en marxa des del 15 de setembre, encara hi ha marge per a una segona fase que permetria incrementar aquests controls obre els organismes autònoms i la recaptació dels impostos propis de la Generalitat.

Des de l'1 d'octubre, almenys 691 empreses han traslladat la seu social fora de Catalunya, segons les dades del Col·legi de Registradors.



Tot i això, el Departament d'Economia i Hisenda va presentar un informe on es detallava que el trasllat de la seu social d'una empresa "no té efectes reals sobre l'activitat, els comptes públics ni els clients". El document presentat afirma també que "els llocs de treball a Catalunya seran els mateixos i l'IVA i l'IRPF associats també".Diverses veus del gobierno i del PP han deixat entreveure, al llarg dels últims dies, quins departaments patirien la intervenció per part de l'Estat en l'aplicació del 155.La Conselleria d'Interior i la d'Ensenyament són les més sonades. De fet, el líder del PPC, Xavier Albiol, apuntava l'altre dia en un tuit que " activar el 155 "només per convocar eleccions no resol cap problema". Ni en l'educació, ni en Mossos ".Fonts de La Moncloa assenyalen que en el cas d’aplicació del 155 l’objectiu prioritari seria la convocatòria per part de l’Estat d’unes eleccions autonòmiques a Catalunya per “restablir l’autogovern”.PSOE i C's fa dies que es manifesten a favor de l'aplicació de l'article per solucionar el conflicte a Catalunya. En aquesta línia s'ha expressat avui al matí la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sessió de control. "Es farà des del consens amb una "gran majoria del Congrés", ha sentenciat.