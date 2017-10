Rivera espera que Rajoy li expliqui com s'aplicarà el 155

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 14:30 h

Fonts socialistes confirmen que Sánchez i el president espanyol estan en contacte per pactar les mesures "tot i que no els agrada tot"

El president de Cs, Albert Rivera, ha reconegut que no coneix el detall de les mesures que pensa aplicar el govern espanyol a Catalunya a través de l'article 155 de la Constitució.

En roda de premsa, ha explicat que Rajoy els ha proposat trobar-se aquesta tarda per explicar-li els plans del govern espanyol. Rivera fa setmanes que insisteix en el fet que l'aplicació d'aquest article ha de servir per convocar eleccions autonòmiques a Catalunya i proposa que en pugui sortir "un govern transversal de partits que defensen la Constitució".



Quan falten menys de 24 hores perquè s'esgoti el termini perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respongui el segon requeriment, els contacte de Rajoy amb els líders de Cs i PSOE s'intensifiquen.



A diferència de Cs –que reconeix que no té detalls de les mesures-, fonts socialistes confirmen que el secretari general, Pedro Sánchez, està al corrent dels plans de l'executiu espanyol.



No estan d'acord amb tot



Tot i això, apunten que "no estan d'acord amb la totalitat" de les mesures, malgrat que no han volgut desvetllar de quines es tracten. "Només depèn del govern l'aplicació del 155, tot i que el PSOE entén que és una qüestió d'Estat i hi ha de ser", afegeixen les mateixes fonts.



Els contactes entre el president espanyol i els líders de Cs i PSOE s'intensifiquen. A menys que hi hagi un gir de darrera hora i Puigdemont respongui satisfactòriament el requeriment (el termini s'acaba dijous a les 10h), el govern espanyol ja té molt avançades les mesures que pensa aplicar a Catalunya.



Contactes

El líder de Cs, Albert Rivera, ha reconegut, però, que no coneix el detall dels plans però que el mateix president espanyol li ha proposat una cita aquesta tarda per explicar-li.

En canvi, fonts socialistes apunten que els contactes entre Rajoy i Sánchez són fluïts i, per tant, el secretari general del PSOE sí que coneix més profundament què pensa aplicar Rajoy a Catalunya per aturar els plans dels independentistes.

Tanmateix, reconeixen que això no vol dir que comparteixin el 100% de les actuacions previstes però asseguren que el paper del PSOE ha de ser fer costat a la decisió del PP "perquè és una qüestió d'Estat".

