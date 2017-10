Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 13:30 h

Així respon el conseller a La Moncloa que reclama eleccions per aturar el 155

El conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, ha afirmat aquest dimecres des de Brussel·les que unes noves eleccions “no són damunt la taula”.

A una pregunta d’un periodista italià durant una roda de premsa amb corresponsals internacionals, el conseller ha descartat l’opció de noves eleccions.“No estan en l’escenari actual, no estan en el nostre programa”, ha dit el conseller. “El programa és clar. Vam anar a eleccions el 2015 i 1,9 milions de persones van votar a favor dels partits que defensaven el dret de Catalunya de ser un estat independent”, ha afegit.Preguntat per una altra periodista per si creu que és possible que sigui apartat o empresonat, Romeva ha dit que ‘sí’, que hi ha “la possibilitat” que ell o el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, siguin apartats o, "fins i tot, empresonats".“Hi ha la possibilitat, sí. La pregunta és: és normal? És una cosa amb la qual la Unió Europea podria viure?”, ha remarcat Romeva durant la trobada amb periodistes. “La nostra preocupació es que això pugui passar avui a la Unió Europea”, ha sentenciat.