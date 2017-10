Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 15:00 h

Acusa la patronal de "magnificar" el descens de reserves

La Generalitat assegura, deixant de banda Barcelona ciutat, l'activitat turística s'ha mantingut durant el pont del Pilar arreu de Catalunya.

La Generalitat veu "intencionalitat política" darrere les dades fetes públiques per Exceltur després de l'1-O i acusa la patronal de "magnificar" el descens de reserves a Catalunya.



El director general de Turisme, Octavi Bono, assegura que deixant de banda Barcelona ciutat --on l'activitat turística ha caigut un 10% a l'octubre-- la resta de Catalunya ha mantingut la tònica habitual d'un pont del Pilar. Bono explica que hi ha hagut una "certa ralentització" de l'activitat, però perquè l'època de l'any també ho porta (ja que no s'està en temporada alta).



"La nostra aproximació intenta ser més quirúrgica i, per tant, analitzem el conjunt del territori; en canvi, algunes declaracions que hem sentit darrerament no són només un exercici d'anàlisi, sinó que hi ha una intenció de caràcter polític", ha dit Bono. El director general de Turisme ha inaugurat aquest dimecres el Fòrum ENS (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat) que se celebra a la Garrotxa.



La Generalitat no comparteix les dades



La Generalitat no comparteix els càlculs fets per la patronal del sector turístic Exceltur. L'associació va assegurar que, d'ençà de l'1-O, l'activitat turística a Catalunya ha caigut un 15% i que les reserves ho han arribat a fer fins a un 20%. A més, la patronal denunciava que hi ha hagut una frenada d'inversions al sector i que la situació política podria comportar que s'arribessin a deixar d'ingressar fins a 1.796 milions d'euros (MEUR).

El director general de Turisme, Octavi Bono, ha admès que a Barcelona ciutat aquest mes d'octubre hi ha hagut un descens de l'activitat, que xifra en un 10%, acompanyat "d'una certa ralentització de reserves". Ara bé, el director ja ha negat que això sigui extrapolable a la resta de Catalunya, on el sector manté la tònica habitual d'un mes d'octubre.

"La nostra aproximació al conjunt de l'activitat intenta ser quirúrgica; per tant, analitzem el conjunt del territori en la seva realitat, pluralitat i amb continuïtat en el temps", ha precisat. "I amb l'excepció de Barcelona, aquest pont del Pilar ens ha situat en una dinàmica normalitzada al conjunt del país", hi ha afegit.



Fi de la temporada alta

Octavi Bono ha recordat que és normal que, a l'octubre, hi hagi descens de reserves. Sobretot, tenint en compte que s'acaba la temporada alta. "Hi ha zones del litoral, durant aquesta part de l'any, que tenen un nivell força inferior d'activitat", ha puntualitzat el director general de Turisme.

Bono ha demanat que les dades s'afrontin "amb prudència" i, sobretot, sense posar-hi "intencionalitat política" al darrere. I ha estat en aquest punt quan el director general ha criticat les dades fetes públiques per Exceltur. "Algunes de les declaracions que hem sentit darrerament per magnificar la situació no són només un exercici d'anàlisi, sinó que hi ha una intenció de caràcter polític", ha dit.

