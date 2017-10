Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 15:30 h

El conseller d'Interior manté l'aposta pel diàleg amb el govern espanyol i lamenta el "rebuig constant" de la Moncloa

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha respost a l'oferiment de l'estat espanyol d'aturar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució si la Generalitat convoca eleccions autnòmiques assegurant que "s'analitzarà, es veurà i es decidirà el que es creu més convenient de fer".

Forn ha evitat declinar o acceptar clarament la proposta del govern espanyol, mentre ha insistit en defensar la via del diàleg."L'oferta de diàleg hi és des del primer dia, des que se suspèn la declaració d'independència, però davant d'això només hi ha hagut detencions i l'amenaça del 155", ha afegit el conseller.En una atenció a la premsa després de visitar les reformes del parc de Bombers de Vilafranca del Penedès, Joaquim Forn també ha criticat la petició de la Fiscalia per ampliar la investigació contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, lamentant que el govern espanyol "vol embrutar la imatge dels Mossos d'Esquadra".