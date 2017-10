Pudor de merda, escombraries, rates i brutícia: així viu la Guardia Civil al vaixell del Piolín

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 14:00 h

Un diari espanyol parla amb un dels agents que viu a l'embarcació

6 ( 4 vots ) Carregant Carregant



800 homes tancats en un vaixell durant dies i dies i en condicions precàries. Així és com manté la seva policia el Gobierno espanyol, que ha assegurat que tant la Guardia Civil com la Policía, seguiran a Catalunya "el temps que faci falta". I com és el seu dia a dia?

El diari El País ha parlat amb un agent que s'allotja al vaixell del Piolín, al port de Barcelona. Ha explicat que "hi ha embussos diaris dels vàters a les cabines" que la tripulació italiana "només neteja les habitacions 1 cop a la setmana" i amb sort.

Avorrits com a ostres

A més, estan avorrits: no tenen 'entreteniment: ni cinema, ni activitats, "només un parell de televisions a la sala principal però sense volum".

El testimoni entrevistat pel mitjà citat, explica que és més barat beure alcohol que refrescos i que "ja es fan botellons a la sala principal". A més, afirma que les habitacions són tan petites que no tenen "ni armaris per a la roba" i, per tant, tot està tirat "sobre dels llits" o a les baranes del passadís, però no tota la roba perquè "hi ha hagut robatoris". L'escena que viu assegura que s'assembla a "una presó turca"

Merda i escombraries

L'agent, anònim, explica que "les bosses d'escombraries s'amunteguen als passadissos d'entrada a l'espera de la seva recollida, que es fa un cop al dia, però el contenidor principal està just a l'entrada del vaixell, per la popa, i les olors es penetren dins les cabines" i descriu un "regalim de restes escampades per terra que atreuen mosques, mosquits i rates",

Sense internet ni aigua freda

Per acabar-ho d'adobar, segons la narració, "el Wifi al bar es bloqueja quan hi ha 30 dispositius connectats" i l'aigua del restaurant és "calent i no tenim nevera".

Per entretenir-los, els posen a fer guàrdies de vuit hores del vaixell en ple sol i s'han empescat "una ombra improvisada amb un cartró i una resta de camió" perquè sigui més suportable.

Notícies relacionades