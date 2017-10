|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 d'octubre de 2017, 16.22 h





Nena, Arrimades: t'agraïria molt que, encara que siguis d'intel.ligència curta com la d'una mosca, facis el favor de no RESSUCITAR VELLS TÒPICS PROPIS DE LA SUBNORMALITAT ESTUPIDITZADA ESPANYOLERAMENT FRANQUISTA.





Dir victimista a qui ha patit tota mena d'agressions per part de qui en aquell moment, per alguna circumstància històrica, és més fort, ÉS D'UNA ESTUPIDESA TAN GRAN QUE ET DEFINEIX COM A CRETINA A L'ALÇADA DE L'ALBERTITU RIBERA.