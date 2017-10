Entitats defensores dels Drets Humans es posicionen al costat del sobiranisme

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 16:30 h

Han creat conjuntament ‘En peu de pau’, un espai per posar en valor l’acció pacífica que ha imperat en totes les mobilitzacions

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Col·lectius de Bombers, Universitats per la República, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Casa nostra casa vostra, la Intersindical, FundiPau, Centre UNESCO, la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, Col·lectius d'Agents Rurals, Col·lectius de pagesos, el CIEMEN, o els Comitès de Defensa del Referèndum. Aquestes són algunes de les entitats i col·lectius que formen l'ens coordinardor de ‘En peu de pau’, un espai per seguir fomentant i formant en l’acció pacífica que ha imperat en totes i cadascuna de les mobilitzacions del moviment sobiranista a Catalunya. La idea és que existeixi una organització per difondre de manera conjunta informació, missatges i consignes de comportament que recolzin l'ambient de pau que s'ha viscut i es viu en les concentracions.

La plataforma, que s’ha presentat a la premsa aquest dimecres, ja ha començat a funcionar i té en marxa el seu web –www.enpeudepau.cat-, i un compte de Twitter i un canal de Telegram a través dels quals difondran informació, instruccions i missatges de cara a les mobilitzacions que vinguin i accions coordinades que puguin anar sorgint fruit del procés català.



A la presentació, Rubén Wagenberg, un dels creadors que ha fet de portaveu, ha explicat que ‘En peu de pau’ pretén ser un “ens coordinador” de tots aquells col·lectius per tal de preservar el caràcter pacífic que ha regnat durant les mobilitzacions. “Creem un operatiu d’informació immediata i preventiva per a la ciutadania a través de diversos canals, amb recomanacions, difusió antirumors i desintoxicació d’informació. És un espai que pretén coordinar actors que treballen per mantenir el caràcter no violent i tenir una via directa cap a ciutadania”, ha explicat.

A la presentació també han intervingut alguns representants d’entitats que hi participen, com Universitats per la República. La seva portaveu ha recordat que “calia” un espai com aquest per prevenir “davant la violència de l’Estat” en algunes de les mobilitzacions que poden venir.

Per la seva part, l’exdiputat de la CUP David Fernández ha remarcat que les “imatges vergonyants, inadmissibles, excepcionals i de brutalitat que s’han vist” per part de l'Estat espanyol han provocat “el reforç i la insistència en les formes no violentes de protesta, resistència i desobediència civil”. Segons Fernández, ‘En peu de pau’ neix per “posar en valor el que ha passat –el pacifisme a les mobilitzacions-, estendre-ho, mantenir-ho, i crear una operativa per garantir que sigui així, des d’una saviesa col·lectiva”.

Per últim, s'ha explicat que la plataforma prepara tallers per “formar formadors”, i preparar així persones que puguin instruir en les formes d’acció i protesta no violenta, de cara a estendre el manteniment del caràcter pacífic de les mobilitzacions, sigui quin sigui l’escenari que pugui venir derivat de “les accions de l’Estat”.