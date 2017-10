Tremosa reclama a la CE que es posicioni sobre l'empresonament de Sànchez i Cuixart

"L'article 47 del Tractat de la UE diu que cada ciutadà europeu té dret a "un judici just i públic durant un temps raonable de temps per part d'un tribunal imparcial i independent. S'ha respectat, en aquest cas?", ha preguntat Tremosa.

En la pregunta parlamentària, Tremosa ha explicat que els presidents de l'ANC i Òmnium estan acusats de "sedició" i que el fiscal general "va demanar presó sense fiança" i que la jutgessa hi va estar d'acord.

