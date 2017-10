Bassa denuncia pressions telefòniques “directes” a empreses perquè canviïn la seu fora de Catalunya

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 18:30 h

Més endavant, el Govern farà públic “quines empreses han rebut les trucades i d’on les han rebut directament”.

Després que el govern espanyol aprovès -el passat 6 d'octubre- un decret per tal d'impulsar que les empreses puguessin traslladar amb totes les facilitats la seva seu fora de Catalunya, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha denunciat ara una altra possible jugada en la guerra bruta econòmica de l'Estat. Ha dit Bassa que s’han produït “trucades directes” a empreses perquè canviïn la seu social fora de Catalunya.

Primer pla de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, intervenint en roda de premsa a Tarragona © Roger Segura Comparteix Tweet

Etiquetes Dolors Bassa, empreses, pressions

“La majoria de les empreses que s’han posat en contacte amb el Govern ens han dit que ho feien d'una manera temporal per les pressions que rebien”, ha assenyalat la consellera en roda de premsa a Tarragona. També ha avançat que estan investigant aquestes situacions i que faran públic “quines empreses han rebut les trucades i d’on les han rebut directament”.Bassa també s'ha referit avui al decret aprovat pel govern espanyol com una "pressió" perquè, segons ha criticat, permet actuar en dos dies sense tenir en compte el parer dels accionistes. I és que, gràcies als tripijocs de l'Estat, la decisió per canviar de seu recau sobre el consell d’administració de les empreses, en lloc de sobre la totalitat d’accionistes, com passava abans del 6 d'octubre. La consellera ha assegurat que el Govern està molt pendent de la situació, però ha insistit que fins ara només s’han produït canvis de seu social i fiscal que no tenen impacte en l’ocupació ni els resultats productius.