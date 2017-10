S'allarga l'ombra de boicot al partit del Barça de Champions d'avui

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 17:30 h

Diferents plans per a fer veure a Europa i el món el que està passat a Catalunya

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Avui torna a jugar el Barça al Camp Nou, només dos dies després que l'acarnissament d'Espanya contra Catalunya s'hagi cobrat ja dos presos polítics, en Jordi Cuixart, president d'Òmnium i en Jordi Sànchez, president de l'ANC. Els socis i els aficionats demanaven una acció contundent al club blaugrana i no s'ha produït.

L'única resposta i proposta de la junta directiva del FC Barcelona ha estat la de desplegar una gran pancarta amb el següent missatge: "Diàleg, Respecte i Esport". Una mesura que ha indignat a la gran majoria de socis i aficionats del club dirigit per Josep Maria Bartomeu.

L'ANC no ho aprova

Des de l'Assemblea s'ha valorat molt negativament la proposta del Barça per insuficient, poc contundent i per a no mostrar la realitat: a Espanya hi ha presos polítics. És per això que han fet un tuit denunciant-ho "Així no", parafrasejant Carles Puigdemont quan es referia al Rei Felipe VI i, a més, repartiran cartells a les portes del Camp Nou amb el lema #LlibertatJordis

Propostes de boicot

Però la cosa no acaba aquí. Tal com ha pogut saber directe!cat hi ha diferents propostes de boicot al partit del Barça avui:

1- No anar al camp

Molts socis han decidit, a manera de protesta, no anar al camp a veure el partit. A més, aquesta decisió va acompanyada d'una altra tasca: no alliberar el seient lliure per evitar que aquella butaca s'ompli.

2- Invasió de camp

Corren per les xarxes socials privades diferents missatges on es busquen 500 socis per a dur a terme una invasió de camp en ple partit. Això obligaria a suspendre'l i, segurament, suposaria una multa per al Barça. Una conseqüència que s'hagués pogut evitar si la Junta i Bartomeu haguessin consensuat una resposta digna de l'entitat, que és més que un club.

Notícies relacionades