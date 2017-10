Com ho farà el Govern espanyol per aplicar el 155?

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 05:00 h

L'article de la Constitució ja és a hores d'ara el més conegut per a tota la població

Anna Solé Sans @AnnaSole_ .- Si el Govern espanyol decideix finalment suspendre l'autonomia, s'haurà d'enfrontar a un seguit de passos. Segons diversos experts consultats, es tractaria d'unes mesures exprés per tal de poder-se aplicar tan aviat com sigui possible. Malgrat tot, consideren "poc probable" que entri en vigor en menys d'una setmana. Però, què necessita exactament l'Executiu de Mariano Rajoy per aplicar l'article 155 de la Constitució?

L'enviament i la recepció de cartes per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i del president del Govern, Mariano Rajoy, té data de caducitat. Així, el següent pas de l'Executiu espanyol, per tal de poder aplicar l'article 155 de la Constitució i suspendre de facto l'autonomia de Catalunya, seria dirigir-se per escrit al president del Senat, Pío García-Escudero.

Segons indica el mateix reglament del Senat, el text que el Govern central hauria de fer arribar al president de la cambra hauria de ressaltar el contingut i l'abast de les mesures proposades i la justificació conforme l'actual president de la Generalitat està incomplint la llei.



Presentar la documentació



Diversos acadèmics consultats pel directe!cat expliquen que en aquest escrit hi haurien de figurar totes les mesures i propostes que el Govern central vol aplicar sobre Catalunya.

Després de presentar tota la documentació, s'ha de distribuir a la resta de membres de la Mesa i també a la Comissió General de les Comunitats Autònomes. Arribats a aquest punt, seria aquesta comissió que es posaria en contacte amb el president de la Generalitat per demanar-li les "dades i al·legacions pertinents per tal de justificar l'assumpte" i se li donaria l'opció de designar a "una persona que assumís la representació a aquests efectes" del president.

Reunió i aprovació

Una vegada s'hagi parlat amb les dues parts, la Comissió del Senat s'ha de presentar segons el reglament: ha de decidir "si la petició feta pel Govern central amb les condicions o modificacions pertinents procedeix o no". Cal recordar que el PP té una majoria ben àmplia al Senat, amb la qual cosa superaria aquest tràmit fàcilment.

Finalment s'ha de votar i aprovar al Senat. El reglament assegura que s'atorguen "dos torns a favor i un en contra" de l'aplicació de l'article de vint minuts cada un. També assegura que els portaveus dels diferents grups podrien intervenir. Una vegada finalitzat el debat, es procediria a la votació i caldria la majoria absoluta de senadors.

Què poden fer servir per justificar l'aplicació?

Els diferents experts constaten que la justificació del Govern espanyol per posar en marxa l'article 155 de la constitució seran "algunes mesures de funcionament al marge dels procediments normals". D'aquesta manera, podrien iniciar-se els tràmits per a suspendre l'autonomia.

"No existeix una aplicació dura o tova", comentaven i matisaven que "hi ha diferents intensitats de duresa". "Això dependrà de les mesures que hi incloguin per tal de justificar l'article". Ara bé, tal com explicaven els experts, l'article 155 ja fa temps que està instaurat a Catalunya. "La intervenció pressupostària ja és el 155" i afegien que "tal com indica la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, si s'aplica aquesta intervenció als pressupostos de la Generalitat, ja s'hauria de fer per la via del 155".

Hi ha precedents?

L'article 155 no s'ha aplicat mai en la seva totalitat. El precedent més semblant al respecte és el que va fer Felipe González l'any 89 a les Canàries per un problema aranzelari. Tot i això, no va prosperar perquè es van fer enrere per una rectificació dels canaris.

