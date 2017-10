L'Esquerra Unitària Europea pot destapar en uns dies les vergonyes del PSOE a Brussel·les

Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 19:30 h

Han proposat un debat sobre l'empresonament de Sànchez i Cuixart a l'Eurocambra que només podrà tirar endavant amb el suport del grup socialdemòcrata, dels qual formen part

L'Esquerra Unitària Europea (GUE) ha proposat que se celebri un debat sobre l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en el proper ple del Parlament Europeu, que serà la setmana vinent a Estrasburg. Arran d'una proposta d'IU, Podem i Bildu, el grup parlamentari plantejarà dijous la petició a la Conferència de Presidents, l'òrgan que decideix l'agenda final de la sessió. En tot cas, perquè el debat tiri endavant cal el suport del grup socialdemòcrata que lidera l'italià Gianni Pittella, i del que forma part el PSOE que ja ha manifestat que no considera els presidents de l'ANC i Òmnium presos polítics. Fonts del grup han explicat a l'ACN que encara no s'ha pres cap decisió, però que és "poc probable" que s'accepti.

"Esperem que estiguin a l'alçada", ha dit l'eurodiputada valenciana Marina Albiol, d'IU. El debat que proposa la GUE té com a títol 'Violació dels drets polítics i de les llibertats civils a l'Estat espanyol', tot i que els grups polítics podrien acordar modificar-ne el nom i ensucrar la realitat per tal que la discussió pogués ser acceptada per tothom.

"Com quan va començar la legislatura, el PSOE ha de tornar a decidir entre la dreta i l'esquerra. Veurem quin PSOE hi ha, si el que dona suport incondicional al govern de Rajoy a l'Estat, s'enroca en el règim del 78 i compra el discurs nacionalista espanyol, o el que creu que encara hi ha vies per solucionar la situació i es posa del bàndol dels drets fonamentals", ha indicat Albiol en un comunicat.

Segons Albiol, l'empresonament de Sànchez i Cuixart situa l'Estat "en un moment polític nou". L'eurodiputada valenciana ha lamentat que les institucions de la UE "donen suport al PP" i "segueixen dient que es tracta d'un afer intern", però ha instat a què això canviï. "Quan es posen dues persones a la presó per convocar manifestacions polítiques, la UE ha d'intervenir", ha afirmat Albiol.

