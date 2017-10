Segueix el setge: La Guardia Civil cita a declarar l'editor del directe!cat per la publicitat de l'1-O

Ara, ha estat citat a declarar com a testimoni el divendres vinent a les 10 del matí a la caserna de la Guardia Civil de Barcelona, a la Travessera de Gràcia. D'aquesta manera, l'Estat i les seves forces policials segueixen el setge per a poder efectuar més actuacions penals de cara al futur.

La citació especifica que és "en relació amb una investigació declarada secreta" que s'està realitzant per orde del "Jutjat d'Instrucció nº 13 de Barcelona".

Aquest fet demostra com la justícia espanyola segueix determinada contra la causa general independentista: Jordi Sánchez i Jordi Cuixart han estat els primers però això no té aturador. La possible detenció del major Trapero, les escoltes a càrrecs de Govern, la pressió als mitjans o l'escorcoll a la seu del 112 a Reus demostra que encara que ja hagi passat l'1-O l'Estat segueix buscant informació per imputar com a més gent millor. Tot i no estar aplicat el 155, es destinen grans esforços de personal i econòmics a generar por i usar la justícia com a venjança per l'èxit del referèndum.El Punt Avui també ha estat citat a declarar.