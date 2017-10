L'esquerra independentista veu en la manifestació de dissabte una oportunitat per la proclamació immediata de la República

No hi ha cap vot

"Davant de la repressió, omplim els carres", ha dit la portaveu d'Arran, Mar Ampurdanès, que ha comparegut en roda de premsa des de plaça de Sant Jaume de Barcelona juntament amb Josant Valverde, de la COS – la TEI està formada també per Alerta, Endavant, SEPC i CUP. Valverde ha instat l'independentisme a "tornar a la unitat del full de ruta de la declaració d'independència" després de la proclamació dels resultats de l'1-O.



En aquest sentit, la TEI ha advertit al Govern que "en cap cas" els resultats de l'1-O es poden fer servir per "dur a terme cap negociació" o per "garantir privilegis de qui vulgui utilitzar-los en un altre sentit". Ampurdanès, ha insistit que els resultats de l'1 d'octubre van "decidir república" i que per tant "no hi ha marge de negociació més enllà de tot això". Així ho han advertit després que La Moncloa hagi apuntat que una convocatòria d’eleccions autonòmiques per part de la Generalitat paralitzaria l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Sense descartar més mobilitzacions a partir d'ara i en una crida a la "serenitat, la perseverança, la mobilització i l'autoorganització", l'esquerra independentista ha afirmat que la convocatòria d'una vaga general és encara "embrionària". "No la descartem", ha afegit Valverde. Al cartell de la campanya 'República, ara!, hi apareixen de cap per avall el rei Felip, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el president francès Emmanuel Macron; el president de la CEOE Joan Rosell, i un agent de policia, acompanyats del lema 'pa, sostre, treball'.