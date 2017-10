Susanna Griso rep un Ondas, tot i la manipulació informativa sobre el procés al seu programa

Susanna Griso ha estat distingida amb un premi Ondas com a millor presentadora per Espejo Público, de la cadena Antena 3. Una notícia que -si més no- és sorprenent per la polèmica manera en que la periodista ha tractat la situació a Catalunya en el seu programa: entre altres coses, va emetre un reportatge on tres suposades estudiants asseguraven sentir-se amenaçades per grups independentistes a la Universitat Autònoma de Barcelona, però una de les joves ja apareixia en un altre vídeo del telenotícies d'Antena 3 explicant una altra versió de la seva vida (es mostrava com una doble llicenciada que ja havia realitzat un grau universitari i que tenia dubtes sobre la seva futura situació laboral a Catalunya).