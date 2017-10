Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 20:30 h

Ho ha recolzat Amnistia Internacional, que ha reclamat l'alliberament "immediat" de Sànchez i Cuixart

ACN.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha manifestat que l'empresonament del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i del d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, constitueix una decisió "contrària als drets i les llibertats" compresos en els tractats internacionals "ratificats" pel Regne d'Espanya, en especial, subratlla, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i manifestació i el dret a la llibertat i seguretat.

Ribó recorda que l'ANC i Òmnium tenen "desenes de milers" de persones associades, que defensen un ideari –la independència de Catalunya – que "no és punible ni il·lícit", tal com es desprèn "inequívocament" de la Sentència 42/2014 del Tribunal Constitucional (TC). El Síndic recorda que en aquell text s'indica que "tenen cabuda en el sí de l'ordenament constitucional totes les idees, fins i tot aquelles que pretenen alterar el fonament mateix de l'ordre constitucional, i que es poden desplegar activitats preparatòries tendents a aquest objectiu".



Ribó recorda que les dues entitats han convocat nombroses manifestacions multitudinàries com les dels diferents Onze de Setembre i subratlla que han estat sempre pacífiques i festives. I afegeix: "La trajectòria pacifista" de Sànchez i Cuixart "és sobradament coneguda".

El Síndic també es refereix a la interlocutòria de l'Audiència Nacional que dicta l'empresonament dels dos líders sobiranistes. A parer de Ribó, el text conté elements "que es podrien interpretar com la criminalització d'unes entitats i d'un moviment social, exclusivament pel seu ideari, de manera clarament contrària als drets i les llibertats reconeguts internacionalment i en la Constitució, particularment la llibertat d'expressió".

I recorda que en l'ordenament penal hi ha altres mesures cautelars "menys severes" per evitar la presumpció de futura reiteració delictiva, "insuficientment motivada" en la resolució. La manca d'aplicació d'aquestes mesures, com ha passat amb les altres persones investigades, "pot fer pensar que es pretén criminalitzar entitats i corrents d'opinió" a Catalunya i "escapçar-ne les direccions".

En conseqüència, el Síndic expressa la necessitat "urgent" de "tornar a situar els drets fonamentals" com a "clau de volta" de l'estat democràtic i de dret, el respecte "escrupolós" dels quals és "imprescindible en qualsevol situació".





Amnistia Internacional reclama l'alliberament "immediat" de Sànchez i Cuixart



Amnistia Internacional ha reclamat aquest dijous l'alliberament "immediat" del president de l'ANC, Jordi Sànchez i el d'Òmnium, Jordi Cuixart. En un comunicat, l'ONG considera que els càrrecs per sedició i la presó provisional són "restriccions excessives del seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica". "Demanem a les autoritats que retirin els càrrecs de sedició presentats contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que posin fi d'immediat a la seva presó provisional", ha assegurat el director AI a l'Estat espanyol, Esteban Beltrán. En el comunicat, Amnistia Internacional diu que els presidents de l'ANC i Òmnium no van animar els manifestants a utilitzar la violència. L'organització destaca que, d'acord amb el dret internacional sobre drets humans, "el dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica inclouen la possibilitat que persones i organitzacions de la societat civil expressin les seves opinions sobre el referèndum i sobre la independència en qualsevol moment i de forma individual o col·lectivament". "Les autoritats han de protegir el dret dels ciutadans a expressar la seva oposició a la decisió del TC i a organitzar reunions públiques pacífiques a favor del referèndum", ha assegurat el director a Europa d'Amnistia, John Dalhuisen. Amnistia Internacional remarca que les autoritats haurien d'actuar sempre amb un principi de "proporcionalitat" i que "les sancions penals, en particular les que comporten la privació de la llibertat, constitueixen sovint una restricció desproporcionada del dret a la llibertat de reunió pacífica i al d'expressió". Finalment apunta que el conflicte entre Catalunya i Espanya tindria com a via de solució el diàleg polític entre ambdues parts. Aquest camí de diàleg, "que fins ara no ha estat possible", es veurà "sens dubte dificultat" per decisions que "poden comportar la lesió de drets fonamentals de les persones".

