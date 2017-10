Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 21:30 h

No han signat la declaració institucional que critica la "ineficient gestió per part dels comandaments polítics dels efectius de les forces de seguretat disponibles"

Els grups parlamentaris de PP i Ciutadans (Cs) a les Corts Valencianes han rebutjat aquest dimecres signar una declaració institucional de condemna a la "violència feixista" que es va viure a València el passat 9 d'octubre, durant la celebració de la diada del País Valencià, quan grups d'extrema dreta van sembrar el terror als carrers i van agredir diversos manifestants. La iniciativa, que comptava amb el suport de PSPV, Compromís i Podem, critica la "ineficient gestió per part dels comandaments polítics dels efectius de les forces de seguretat disponibles" aquell dia (poques, en comparació amb la policia espanyola enviada a Catalunya per carregar contra votants pacífics l'1-O).

La síndica de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, ha justificat la manca de suport al text en considerar que s'estava "polititzant un tema molt seriós" per la crítica a l'actuació policial, personalitzada en la gestió del delegat del govern espanyol al País Valencià. Ha llançat pilotes fora anunciant que Ciutadans presentarà un text alternatiu.

Per la seva part el PP s'ha oposat al text assenyalant que no expressa suport als cossos i forces de seguretat de l'estat, ha lamentat que s'acusi el delegat del govern espanyol i ha recordat que ja va emetre un comunicat de condemna la violència "vingui d'on vingui". En definitiva, ha evitat de totes totes condemnar el feixisme i la ultradreta i -en especial- la seva vessant més violenta.

La declaració institucional relata els "insults, amenaces i intents d'agressió" durant aquella jornada en la qual "molts ciutadans van ser agredits simplement per les seves idees i la seva implicació política i van veure obstaculitzat el seu dret a una marxa pacífica". "Mentre avança en les investigacions policials i judicials dels fets, les quals han agafat ritme després d'uns primers moments de lentitud i indecisió, les Corts volen manifestar la seva preocupació per la ineficient gestió per part dels comandaments polítics dels efectius de les forces de seguretat disponibles, tot i ser conegut l'ànim per generar conflictes dels grups simpatitzants de partits de la ultradreta", continua la declaració. El text finalitza demanant que "no permetrem que una minoria d'intolerants segresti aquest dia tan simbòlic per a tots nosaltres".

