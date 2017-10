Última actualització Dimecres, 18 d'octubre de 2017 20:50 h

Una periodista de Rac1, Anna Vallhonesta, ha penjat un parell de vídeos fa pocs minuts al seu perfil de Twitter sobre un tall d'unionistes espanyols a la Diagonal de Barcelona.

1/2 Mani unionista talla la Diagonal. Només deixen passar alguns cotxes si diuen "Viva Espanya". pic.twitter.com/NX5pBdQ8YF — Anna Vallhonesta (@annavallho) 18 d’octubre de 2017

2/2 i que ho sàpiga tothom. Aquest home m'ha increpat i m'ha pegat amb la bandera per gravar un vídeo. Fortissim. En xoc. pic.twitter.com/1oGfpRjqt8 — Anna Vallhonesta (@annavallho) 18 d’octubre de 2017

En aquests dos vídeos es pot veure com els unionistes espanyols només deixen passar els cotxes on els seus conductors diuen "viva España". A més, quan se n'adonen que la periodista està gravant l'increpen de males maneres. De fet, al segon vídeo es pot veure com un home molt desagradable la colpeja amb el pal de la bandera espanyola que porta i, fins i tot, tocant-se barroerament el paquet, li diu que li pegarà amb "un altre pal".