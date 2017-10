Puigdemont aixecarà la suspensió de la independència si s'aplica el 155

No hi ha cap vot

La coordinadora general del partit, Marta Pascal, ha traslladat el suport de la formació al cap del Govern perquè prengui aquesta mesura si finalment l'Estat aplica el 155.

Tot i això, no s'ha detallat si aquest aixecament, que hauria de tenir lloc, previsiblement, en una nova sessió plenària al Parlament, es farà quan el govern espanyol anunciï els tràmits de la suspensió de l'autonomia, o bé si s'ha de produir quan el Senat confirmi l'aplicació de l'article 155.

Ara bé, si el govern espanyol no aplica el 155, el PDeCAT aposta per no aixecar la suspensió i mantenir la via del diàleg. Pascal i Puigdemont han assegurat que si hi ha voluntat de l'Estat per a negociar "cal asseure's i parlar".

D'altra banda, Pascal ha assegurat que el partit no preveu ara cap escenari d'eleccions.