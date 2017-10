Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 09:45 h

Puigdemont afirma al consell nacional del partit que aixecarà la suspensió de la independència si s'aplica l'article 155

El govern espanyol ha considerat aquest dimecres a la nit que l'advertiment que ha fet avui el PDeCAT és un "xantatge inacceptable", segons fonts de la Moncloa.

De la mateixa manera, l'executiu liderat per Mariano Rajoy reitera que l'únic responsable de l'activació de l'article 155 és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.Cal recordar que Puigdemont ha afirmat aquesta tarda al consell nacional del PDeCAT que aixecarà la suspensió de la independència si s'aplica l'article 155. També ha dit que si el govern espanyol no aplica el 155 el PDeCAT aposta per no aixecar la suspensió i mantenir la via del diàleg.