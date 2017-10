[Vídeo] Un grup d'extrema es presenta a casa de Mónica Oltra

Segons que es pot veure en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials una desena de persones encaputxades i amb màscares com les de la pel•lícula 'Scream' es va concentrar durant la nit a casa seva portant una bandera espanyola amb la frase 'Visca la unitat d'Espanya'.L'escarni va ser retransmès a través de les xarxes socials per España 2.000.

Captura de pantalla del vídeo que mostra l'assetjament patit per la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra al seu domicili

